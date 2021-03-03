Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали

Российский лыжник Александр Большунов не стал отвечать на вопросы СМИ после выступления в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на первенстве планеты в немецком Обертсдорфе. Об этом передает ТАСС.

Большунов занял четвертое место по итогам гонки, уступив победителю Хансу Кристеру Холунну из Норвегии 43,7 секунды. К слову, весь пьедестал заняли норвежцы: вторым финишировал Симен Крюгер, третьим - Харальд Амундсен. В то же время Артем Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин - 11-м, Андрей Мельниченко - 12-м.

На текущем чемпионате мира Большунов завоевал "золото" в скиатлоне и "бронзу" в командном спринте вместе с Глебом Ретивых.