Хью Грант сыграет злодея в новой экранизации "Подземелий и драконов"

Очередное пополнение в новой экранизации культовой настольной игры Dungeons and Dragons.

Как передает ScreenRant, на этот раз в каст проекта влились Хью Грант и 19-летняя американская актриса София Лиллис (Беверли из нового "Оно").

У Гранта - роль главного злодея. Кого сыграет Лиллис, официально пока не сказано. Но, согласно инсайдерской информации, ее героиню зовут Дорик. А героя Гранта - Фордж Флетчер.

Напомним, что перед тем к картине были приписаны Крис Пайн - в ведущей мужской роли, Реже-Жан Пейдж, Мишель Родригес и Джастис Смит.

Режиссеры и сценаристы - Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Голдштейн.

Премьера запланирована на май 2022 года.

Ранее сообщалось, что одновременно готовится ещё две экранизации D&D - в виде сериалов.