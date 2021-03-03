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Режиссер "Пиратов Карибского моря" экранизирует повесть Джорджа Мартина 10:43

Хью Грант сыграет злодея в новой экранизации "Подземелий и драконов"

Новости
    03.03.2021, 11:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное пополнение в новой экранизации культовой настольной игры Dungeons and Dragons.

Фото: Mark Davis/Getty Images/AFP
Режиссер "Пиратов Карибского моря" экранизирует повесть Джорджа Мартина

Как передает ScreenRant, на этот раз в каст проекта влились Хью Грант и 19-летняя американская актриса София Лиллис (Беверли из нового "Оно").

У Гранта - роль главного злодея. Кого сыграет Лиллис, официально пока не сказано. Но, согласно инсайдерской информации, ее героиню зовут Дорик. А героя Гранта - Фордж Флетчер.

Напомним, что перед тем к картине были приписаны Крис Пайн - в ведущей мужской роли, Реже-Жан Пейдж, Мишель Родригес и Джастис Смит.

Режиссеры и сценаристы - Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Голдштейн.

Премьера запланирована на май 2022 года.

Ранее сообщалось, что одновременно готовится ещё две экранизации D&D - в виде сериалов.

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