КДК РФС оштрафовал главного тренера "Локомотива"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича на 50 тысяч рублей.

Николич был удален в матче чемпионата России по футболу против ЦСКА после того, как выразил несогласие с назначенным пенальти в ворота своей команды. Причем арбитр встречи показал ему два предупреждения с интервалом меньше минуты.

В итоге лидер ЦСКА Никола Влашич пенальти реализовать не смог, а "Локомотив" одержал победу - 2:0.

По итогам заседания КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать Николича, который пропустит следующий матч, а также оштрафовал специалиста на 50 тысяч рублей.

В 21-м туре "Локомотиву" предстоит провести гостевой матч против тульского "Арсенала".