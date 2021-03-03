Киев обиделся на шутку премьера Словакии про обмен "Спутника V" на часть Украины

Украинский МИД потребовал официальных извинений от властей Словакии за шутку премьер-министра Игора Матовича о том, что российскую вакцину "Спутник V" можно обменять на украинское Закарпатье. О своей обиде украинский МИД заявил в Facebook.

Крое того, шутку Матовича в своем Twitter отреагировал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Пусть обменяет (вакцину - прим. "РГ") на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - сокрушается украинский министр. Вслед за непосредственным руководителем, посол Украины в Словакии Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в адрес МИД Словацкой Республики.

Напомним, ранее Матович в ответ на вопрос журналистов Radio Express о том, что он пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V", пошутил про закарпатскую Украину. Запись беседы размещена на страничке радиостанции в социальных сетях. Позже, премьер пояснил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Россией автоматически предусматривают некую "измену" Словакии. "Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - уже серьезно заявил Матович.

Словакия стала второй страной-членом ЕС, которая одобрила использование вакцины "Спутник V". Ожидается, что в страну поставят 2 миллиона доз препарата.

Напомним, ранее официальный Киев на высшем уровне категорически отказался от поставок "Спутник V". Более того, президент Зеленский заявил, что "украинцы - не подопытные кролики", чтобы прививаться российской вакциной. Во вторник ему самому пришлось прививаться индийской вакциной для беднейших стран, не прошедшей международную сертификацию.