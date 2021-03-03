Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца

Басманный суд в среду удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, срок содержания Фургала под стражей продлен до 8 июня 2021 года. При этом суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. На вынесение сегодняшнего решения суду потребовалось более пяти часов.

Экс-губернатор, которого обвиняют в организации нескольких убийств предпринимателей, был арестован 9 июля прошлого года. Все это время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".