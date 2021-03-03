В Новосибирске арестовали водителя, сбившего женщину с коляской

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отменила решение об отказе в аресте мужчины, который, как считают следователи, намеренно наехал на женщину с коляской.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что в отношении новосибирца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Кировский районный суд оставил его на свободе, несмотря на ходатайство следователей, после чего была подана апелляция.

Сибиряка обвиняют в покушении на убийство двух человек, в том числе маленького ребенка, совершенном из хулиганских побуждений. Между тем мужчина вину не признает, заявляя, что наезд не был намеренным.

Вопиющий случай произошел в середине февраля. Водитель припарковал автомобиль, перегородив часть прохода во дворе. Он уже собирался отъезжать, когда дверь машины открыла жительница дома, гулявшая с ребенком в коляске, и отчитала мужчину за неправильную парковку. После этого водитель развернул авто и начал выезжать из двора, при этом сбив с ног недавнюю собеседницу.

Вместе с женщиной на землю опрокинулась и коляска. Ребенок никаких травм не получил, а вот пострадавшую увезли в больницу, где врачи диагностировали перелом ноги. Проверку взяли на контроль в центральном аппарате СК, после чего было возбуждено уголовное дело. Следователи уверены, что мужчина намеревался убить ребенка и его мать.