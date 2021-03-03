Экс-мэру Астрахани заменили тюремный срок на исправительные работы

Бывший мэр Астрахани Михаил Столяров, осужденный за взятку в десять миллионов рублей, оставшийся срок в колонии проведет на исправительных работах. Как сообщает ТАСС, Советский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-градоначальника о смягчении наказания Столярову.

По информации агентства, Михаил Столяров провел в колонии семь лет, ему осталось отбывать наказание еще год и восемь месяцев. Во время исправительных работ из дохода осужденного будут ежемесячно удерживать десять процентов и перечислять в казну государства.

Как писала "РГ", мэра Астрахани Михаила Столярова задержали в ноябре 2013 года среди бела дня в собственном кабинете сотрудники Следственного комитета России при поддержке бойцов спецназа регионального управления полиции. Его вывели в наручниках на глазах изумленных подчиненных через центральный вход мэрии.

В ноябре 2014 года решением Кировского районного суда Столяров получил десять лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Судом установлено, что Столяров потребовал от предпринимателя, обратившегося за разрешением на выделение участка земли, передать ему десять миллионов рублей и выделить долю уставного капитала предприятия в размере 25,1 процента.

В декабре судебная коллегия Астраханского облсуда сократила срок заключения Столярову на один год.

В январе 2015 года бывшего мэра этапировали из СИЗО № 1 в исправительную колонию № 6 а улице Рождественского в Советском районе Астрахани для отбывания наказания.