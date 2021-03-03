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03.03.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре суд вернул пенсионерке похищенную аферистами квартиру

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В краевой столице прокуратура добилась через суд признания недействительным договора купли-продажи, по которому 86-летняя ветеран труда лишилась единственной жилплощади.

Фото: iStock
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Как писала "РГ", в Краснодаре группа аферистов в период пандемии провела серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество многих пожилых одиноких людей. После публикации следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, поручив его отделу по особо важным делам. Пока идет следствие, на жилища потерпевших наложили временный арест, чтобы предотвратить перепродажу третьим лицам.

Долгое время пострадавшие даже не догадывались, что стали бездомными. 86-летняя пенсионерка узнала о смене хозяина своей однокомнатной квартиры совершенно случайно. При оплате коммунальных услуг соседка увидела в квитанции в графе "владелец"чужую фамилию. В Росреестре подтвердили: квартира продана в мае 2020 года. И якобы за нее женщина получила один миллион 250 тысяч рублей. Однако никаких деловых бумаг она не подписывала, с покупателем не встречалась, да и продавать жилье не собиралась.

Увидев в копии договора чужую подпись, пожилая женщина немедленно написала заявление в прокуратуру Центрального округа. В ходе проверки сотрудники ведомства запросили данные о покупателе и, таким образом, открыли ящик Пандоры. Оказалось, за полгода указанное в договоре лицо приобрело более десяти объектов недвижимости в разных частях города.

- Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокурора в полном объеме, договор признан ничтожной сделкой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. - Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ход, результаты расследования, а также выявление аналогичных фактов незаконного лишения пожилых граждан жилья находится на контроле органов прокуратуры Краснодарского края.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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