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03.03.2021 15:44
Рубрика: Общество

Службе безопасности волгоградского предприятия потребовались лучники

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области компании по производству бытовой и автохимии для охраны территории завода потребовались новые сотрудники службы безопасности - лучники. Соответствующая вакансия размещена на сайте сервиса HeadHunter.

Фото: Photoxpress
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"Почему лучники? - потому что мы чтим древние традиции и дух предков, а также считаем, что огнестрел - это оружие, недостойное мужчины", - говорится в объявлении.

Претенденты на должность должны не только владеть луком, но и иметь опыт работы в охране крупных промышленных объектов не менее одного года. Отдельно приветствуются спортивная подготовка, знания в области истории стрелкового оружия, основ физики и механики.

В обязанности лучника будет также входить обеспечение боеспособности лука и стрел, дозировка транквилизатора, обязательные тренировки два раза в неделю и участие во внутрикорпоративных турнирах для усовершенствования навыков. График работы 2/2 (день/ночь).

"Удобную форму, лук и стрелы предоставляем. Собеседование: один час в офисе, один час на стрельбище - попадание не менее 80 процентов в цель", - уточняется в сообщении.

Взамен работодатель обязуется обеспечить оформление по Трудовому кодексу РФ с первых дней работы, "белую" заработную плату в размере 50 тысяч рублей, выплату социальных пособий, отпускные и отчисления в пенсионный фонд.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как сообщил "РГ" начальник отдела по вопросам безопасности и охраны труда Александр Чистов, с момента размещения вакансии подано около 300 резюме. Собеседование и стрельбы из луков назначены на 10 марта. Набор лучников продлится до апреля.

- Особое внимание уделяем безопасности. Стрела должна остановить нарушителя, оказать на него психологическое давление, ввести в замешательство до приезда полиции, но не в коем случае не навредить здоровью. Охранникам специально выдадим спортивные луки с нетравмоопасными стрелами. Этот вопрос сейчас обсуждается с консультантами и представителями федерации спортивной стрельбы из лука, - подчеркнул Чистов.

Представитель компании также признался, что причиной набора в службу безопасности стрельцов стало желание выбрать охранников с отличной физической подготовкой. Ведь для того, чтобы послать стрелу точно в цель на расстояние 25-40 метров, необходимо натянуть тетиву и приложить немалое физическое усилие. Поэтому лучник должен постоянно упражняться и вести здоровый образ жизни.

Кстати

С 30 января 2020 года в России официально разрешена охота с применением луков и арбалетов. В законе названы четкие критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия.

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