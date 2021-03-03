Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен

Так называемый нигерийский вариант коронавируса на территории РФ пока не зарегистрирован, сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что впервые этот штамм обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был выявлен еще в ряде стран (Австралия, Бельгия, Гана, Дания, Иордания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония). "В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах", - уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что в нашей стране проводится молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Ранее итальянские ученые высказали опасения, что имеющиеся вакцины могут быть бесполезными против "нигерийского" штамма. Российские коллеги с этим не согласны. По мнению профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, полных данных по "нигерийскому" штамму пока нет. Нужно изучать дальше, чтобы убедиться, что есть опасность. "Пока что тот вирус, который мы имеем, чувствителен к антителам, вырабатываемым современными вакцинами", - добавил он в интервью телеканалу "360".