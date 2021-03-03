Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России

Необходимо привить 25% населения России за два месяца или около 30% до мая (включительно), чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом, считает глава ФМБА, экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом поможет наличие в России эффективных вакцин.

"Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительность (иммунной защиты - ред.) при нативном заболевании - шесть месяцев, то для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить - ред.)", - заявила Скворцова в эфире "Россия 24".

Другие эксперты дают свои прогнозы по эпидемической ситуации с COVID-19, которая будет складываться в России в ближайшие месяцы. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил сегодня во время рабочей поездки в Новосибирск, что популяционный иммунитет (который обеспечивает прекращение активного распространения инфекции) может сформироваться в России к июлю 2021 года. Министр также сказал, что конкретные сроки во многом зависят от сроков массовой вакцинации.

"По планам поставок и по планам вакцинации мы предполагаем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля. В целом план сформирован, и производство вакцин на сегодняшний день развивается", - пояснил министр.