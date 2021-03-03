СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания

Жену футболиста "Ростова" Павла Мамаева - Алину - госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщает kp.ru.

Как пишет издание, Алана написала одной из своих подруг, что приняла некий препарат, а затем перестала выходить на связь. Позже, когда друзья приехали к ней домой, она не открыла дверь. Чтобы зайти в квартиру, пришлось вызывать сотрудников МЧС - и оказалось, что не напрасно: потерявшая сознание девушка лежала на полу.

Напомним, накануне Алана привлекла к себе внимание историей в Instagram, где сообщила об измене ее супруга. Якобы Павел был замечен с некой испанкой во время тренировочного сбора "Ростова".

Напомним, Павел Мамаев стал широко известен после того, как поучаствовал в нескольких нападениях в октябре 2018 года, за что позже получил реальный срок. Тогда Алана обвинила мужа в многочисленных изменах и даже решила подать на развод.