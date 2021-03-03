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03.03.2021 20:12
Рубрика: Легковые авто

Средняя цена нового автомобиля в России достигла 1,8 млн рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе 2021 года составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем в январе прошлого 2020 года.

Фото: iStock
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Наиболее заметно выросла цена на иномарки: за год средняя стоимость таких автомобилей увеличилась на 14,1% и теперь составляет 2 111 000 рублей. Цена отечественных машин выросла на 7,7% - до 747 000 рублей, об этом сообщает "Автостат".

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Отметим, что только за январь 2021 года цены на автомобили в стране выросли еще на 2-5%.

Ранее, напомним, Минпромторг обновил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин. Список от 3 до 5 миллионов рублей пополнился тремя популярными моделями. А именно Skoda Kodiaq, Subaru Outback и Toyota Fortuner.