Средняя цена нового автомобиля в России достигла 1,8 млн рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе 2021 года составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем в январе прошлого 2020 года.

Наиболее заметно выросла цена на иномарки: за год средняя стоимость таких автомобилей увеличилась на 14,1% и теперь составляет 2 111 000 рублей. Цена отечественных машин выросла на 7,7% - до 747 000 рублей, об этом сообщает "Автостат".

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Отметим, что только за январь 2021 года цены на автомобили в стране выросли еще на 2-5%.

Ранее, напомним, Минпромторг обновил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин. Список от 3 до 5 миллионов рублей пополнился тремя популярными моделями. А именно Skoda Kodiaq, Subaru Outback и Toyota Fortuner.