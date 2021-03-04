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04.03.2021 20:43
Рубрика: Спорт

Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Глава американской команды "Формулы-1" "Хаас" Гюнтер Шнайдер ответил на обвинения в том, что раскраска нового болида команды обходит ограничения, наложенные Всемирным антидопинговым агентством.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В четверг команда "Хаас" представила ливрею нового болида, на котором пилоты команды Никита Мазепин и Мик Шумахер выступят в новом сезоне. Раскраска машины при этом похожа на российский триколор.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишены права выступать на крупнейших соревнованиях - Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под флагом и гимном РФ. И эти правила распространяются и на Мазепина.

После презентации болида у руководителя команды Гюнтера Шнайдера поинтересовались, а не является ли новая ливрея попыткой обойти решение WADA.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Мы ничего не обходили. Мы придумали эту ливрею еще в прошлом году, до того, как это решение было принято. Но при этом нам ничто не запрещает использовать цвета российского флага на самом болиде. В конце концов это спортсмен не может выступать под российским флагом, а не команда, а "Хаас" - это американская команда", - цитирует Шнайдера Race Fans.

Босс команды добавил, что раскраска болида одобрена Международной федерацией автоспорта, которая входит в число федераций, подписавших соглашение в WADA.

Спорт Формула-1

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