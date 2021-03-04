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04.03.2021 09:36
Рубрика: Общество

Как подтвердить потенциальную опасность "нигерийского" штамма

Текст: Ирина Невинная
Окончательные выводы о потенциальной большей контагиозности (заразности) нового "нигерийского" штамма коронавируса (B.1.525) можно будет сделать только в том случае, если данный штамм начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. Об этом "РГ" заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.
Фото: Olukayode Jaiyeola/NurPhoto via Getty Images Фото: Olukayode Jaiyeola/NurPhoto via Getty Images
Фото: Olukayode Jaiyeola/NurPhoto via Getty Images

Коронавирус продолжает быстро эволюционировать, и недавно из Италии пришло сообщение о появлении в стране нового варианта вируса, названного B.1.525, который был обнаружен у человека, вернувшегося из Африки. Этот штамм был впервые выявлен в Нигерии в декабре 2020 года.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Президент Итальянского общества вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо заявил, что для этого штамма типичны мутации, против которых существующие сейчас вакцины могут быть неэффективны. Однако насколько вероятна такая угроза.

"Сейчас в мире подтверждено около 130 случаев заболевания, в том числе в Дании, США, Канаде, Франции, Австралии, Испании и некоторых других странах, - пояснил Каган. - Пока про новый вариант известно немного, но предполагается, что он имеет сходство с другими вариантами SARS-COV-2, которые были ранее изначально обнаружены в Англии, Бразилии и Южной Африке, а затем и по всему миру. Эти три варианта считаются более заразными и более устойчивыми к ряду вакцин, однако пока еще неизвестно, какой риск представляет в этом плане штамм B.1.525".

"Тем не менее высказываются опасения, что этот новый вариант вируса будет также быстрее размножаться в верхних дыхательных путях инфицированных и легче достигать концентраций, достаточных для заражения неиммунных людей и, возможно, будет менее чувствителен к действию антител, появившихся после болезни или вакцинации", - отметил он.

В какой мере эти опасения подтвердятся, пока говорить рано, подчеркнул эксперт. "Окончательные выводы можно будет сделать только в том случае, если данный штамм начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. В этом случае появятся возможности для серьезного статистического анализа", - подытожил Каган.

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