Как подтвердить потенциальную опасность "нигерийского" штамма

Окончательные выводы о потенциальной большей контагиозности (заразности) нового "нигерийского" штамма коронавируса (B.1.525) можно будет сделать только в том случае, если данный штамм начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. Об этом "РГ" заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Коронавирус продолжает быстро эволюционировать, и недавно из Италии пришло сообщение о появлении в стране нового варианта вируса, названного B.1.525, который был обнаружен у человека, вернувшегося из Африки. Этот штамм был впервые выявлен в Нигерии в декабре 2020 года.

Президент Итальянского общества вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо заявил, что для этого штамма типичны мутации, против которых существующие сейчас вакцины могут быть неэффективны. Однако насколько вероятна такая угроза.

"Сейчас в мире подтверждено около 130 случаев заболевания, в том числе в Дании, США, Канаде, Франции, Австралии, Испании и некоторых других странах, - пояснил Каган. - Пока про новый вариант известно немного, но предполагается, что он имеет сходство с другими вариантами SARS-COV-2, которые были ранее изначально обнаружены в Англии, Бразилии и Южной Африке, а затем и по всему миру. Эти три варианта считаются более заразными и более устойчивыми к ряду вакцин, однако пока еще неизвестно, какой риск представляет в этом плане штамм B.1.525".

"Тем не менее высказываются опасения, что этот новый вариант вируса будет также быстрее размножаться в верхних дыхательных путях инфицированных и легче достигать концентраций, достаточных для заражения неиммунных людей и, возможно, будет менее чувствителен к действию антител, появившихся после болезни или вакцинации", - отметил он.

В какой мере эти опасения подтвердятся, пока говорить рано, подчеркнул эксперт. "Окончательные выводы можно будет сделать только в том случае, если данный штамм начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. В этом случае появятся возможности для серьезного статистического анализа", - подытожил Каган.