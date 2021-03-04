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04.03.2021 12:35
Рубрика: Легковые авто

Kia показала салон большого седана K8 - преемника K7

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Полноформатную премьеру нового Kia K8, которая состоится этой весной, корейцы решили предварить тизерами. В прошлый раз показали внешность седана, сейчас рассекретили салон.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В компании сообщили, что в отделке нового Kia K8 будут использованы натуральное дерево, металл и высококачественная кожа Nappa. В деревянных вставках дизайнеры усмотрели сходство с большими яхтами, а металл - напоминание о том, что на дворе - эпоха индустриализации. На обшивке дверей реализована оригинальная атмосферная подсветка, которая получила название "Звёздное облако".

K8 получил рулевое колесо нового дизайна с новым логотипом марки в центре, изогнутую панель, образованную 12-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедийной системы. Управление климатической системой осуществляется при помощи сенсорной панели. Для заказа будут доступны версии с аудиосистемой премиум-класса Meridian с 14 динамиками.

"Интерьер K8 - то, как мы определяем для себя будущее: сочетание природных мотивов с современными технологиями, изысканности с бескомпромиссным комфортом, - комментирует Карим Хабиб, шеф-дизайнер Kia. - Это не просто салон, это - первоклассное пространство для путешествий, отвечающее высоким требованиям водителя и пассажира".

Цена Kia Cadenza в США в настоящее время начинается от 37 850 долларов (около 2.8 млн рублей). В России модель не представлена.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia