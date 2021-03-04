Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки с орбиты Марса

Китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" прислала новые черно-белые и цветные снимки с орбиты Марса. Об этом в четверг сообщило Китайское национальное космическое агентство.

Черно-белые снимки были сделаны с высоты 330-350 км и на них видны кратеры, горные хребты и дюны. По данным специалистов, диаметр самого большого из зафиксированных на изображении кратеров составляет около 620 метров, пишет РИА Новости. Также "Тяньвэнь-1" удалось запечатлеть северный полярный круг Марса.

Напомним, запуск зонда состоялся 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В начале февраля аппарат сделал свой первый снимок Красной планеты и отправил его на Землю. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты, а 24 февраля вышел на опорную орбиту Марса. Ожидается, что в мае-июне "Тяньвэнь-1" совершит посадку в южной части равнины Утопия. Главная цель миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности планеты, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы.