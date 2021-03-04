Крупные сетевые компании США не поддержали отмену ношения масок в Техасе

Крупные американские сетевые компании продолжат требовать от своих клиентов и сотрудников в Техасе продолжать носить маски, несмотря на то что власти этого штата отменили данное требование. Такую информацию в среду распространила газета The Wall Street Journal.

На этой неделе губернатор Техаса Грэг Эбботт подписал указ об отмене с 10 марта требования об обязательном ношении медицинских масок, а также снятии всех ограничений относительно числа людей, которые могут единовременно находиться в помещениях. При этом отмечалось, что предприятия смогут по своему усмотрению сохранить ограничения или ввести дополнительные правила безопасности в связи с пандемией. Такой возможностью воспользовались несколько компаний - владельцы сети известных кофеен, супермаркетов, аптек, гостиниц и кинотеатров. В их заведениях по-прежнему необходимо будет носить защитные маски, пишет ТАСС.

Напомним, примеру Техаса последовал штат Миссисипи. Здесь уже с третьего марта перестали действовать требования об обязательном ношении масок и ограничения на посещение заведений. Между тем президент США Джо Байден раскритиковал действия властей Техаса и Миссисипи, назвав их большой ошибкой. "Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо, и можно снять маски", - убежден глава администрации США.