Можно испортить желудок: Профессор назвал безопасную дозу чеснока

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков, отвечая на распространенные вопросы пользователей, предупредил, что опасно увлекаться употреблением чеснока. Не стоит добавлять приправу во все блюда. И тем более есть сырой чеснок в большом количестве на голодный желудок.

"Я считаю чеснок одним из самых полезных продуктов. Я раньше ел его маринованным, съедал помногу, но потом немножко испортил себе желудок. Одну дольку чеснока в день съедать каждому - идеальный вариант", - считает врач.

Материал об этом опубликован на YouTube.

Также отмечается, что чеснок способен провоцировать раздражение слизистой - поэтому лечить им насморк не стоит. Как объяснили медики, такой народный метод наоборот может ухудшить состояние. Дело в том, что нарушение целостности слизистой оболочки плохо влияет на располагающиеся на ней антитела. Таким образом, вы может открыть доступ в организм для вирусов и бактерий.

Гастроэнтеролог Никита Харлов посоветовал есть чеснок в составе готовых блюд. В сыром виде он плохо влияет на пищеварительный тракт. Особенно при синдроме раздраженного кишечника.