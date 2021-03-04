Названы характеристики российских кораблей проекта 23900

Строящиеся в Керчи универсальные десантные корабли проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут нести четыре разведывательно-ударных беспилотника и до 16 вертолетов.

Как сообщают РИА Новости, базироваться на российских вертолетоносцах будут вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о "морской" версии Ка-52К и о других моделях, в том числе охотнике за подводными лодками Ка-27.

Другим достоинством универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" является возможность размещения на них большого количества техники, вспомогательных судов и морской пехоты.

Кроме того, корабли проекта 23900, водоизмещение которых составляет 30 тысяч тонн, смогут дополнительно нести шесть десантных судов, а также порядка 75 бронированных машин, 900 морских десантников и вспомогательное оборудование. Вертолетоносцы "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" могут быть использованы в виде плавучих госпиталей или в качестве флагманов для прибрежных операций.

За счет авиационной группировки десантные корабли смогут решать задачи по противолодочной и противоминной обороне, а также принимать участие в гуманитарных миссиях.

Напомним, что недавно на судостроительном заводе "Залив" началось формирование корпусов строящихся кораблей проекта 23900.