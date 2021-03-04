Новый кроссовер Chery оснастят двумя проверенными моторами

Сразу две альтернативные силовые установки получит новый флагман Chery - кроссовер Tiggo 8 Pro, сообщили в российском представительстве марки. Оба мотора устанавливаются на другие модели бренда, а потому уже проверены потребителями.

Во-первых, это двигатель 1.6TGDI, известный по работе в CheryExeed TXL, во-вторых - тот же 2.0, что используется в "обычном" Tiggo 8. Любопытно, что мотор меньшего объема выдает большую мощность - 186 л.с. против 170 л.с.

В компании напомнили, что 1.6TGDI сочетается с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT7. Мотор разработан специалистами Chery и австрийской компании AVL и отвечает экологическим требованиям стандарта China VI. У него двойная система изменения фаз газораспределения производства BorgWarner, прямой впрыск и турбина Honeywell.

Максимальную отдачу мотор дает при 5500 об/мин, а крутящий момент в 275 Нм - начиная с 2000 об/мин. Коробку разрабатывала компания Getrag. Производитель обещает высокую топливную экономичность - не более 7 л на 100 км в смешанном режиме. При этом заправляться разрешат даже 92-м бензином. Но особо выделена другая цифра: время разгона до сотни составляет 8,9 секунды.

Двухлитровый мотор с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением относится не к третьему, а ко второму поколению двигателей Acteco. Он попроще - 170 л.с. и 250 Нм и агрегатируется с вариатором CVT9. Расход достигает 8,2 литра, а на разгон требуется 10 секунд.

Напомним, Chery Tiggo 8 Pro станут продавать одновременно с актуальной "восьмеркой". Цены на модель пока не названы, но, очевидно, машина будет дороже. Стоимость обещают назвать на днях - старт продаж состоится уже в марте.