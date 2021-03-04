Полное восстановление производства мяса птицы и яиц ожидается к маю

Новости

Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса 11:27
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб 11:22
Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет 11:19
Оперштаб: Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:18
Доктор Мясников спрогнозировал новую волну коронавируса осенью 11:16
Голубая Фея в игровом ремейке "Пиноккио" Земекиса станет черной 11:10
Госиспытания системы минирования "Земледелие" завершатся в 2021 году 11:08
Кадыров в шутку попросил у ФБР награду в $250 тысяч за данные о Пригожине 11:05
Оркестр "Метаморфоза" даст концерт в Минске в честь Бетховена 11:01
В России вырос спрос на электронные подписи 11:01
В Нидерландах слушания о скифском золоте возобновят в мае - июле 10:47
Экстренно госпитализирован певец Александр Маршал 10:40
Посетителей Тадж-Махала эвакуировали из-за угрозы взрыва 10:27
Скончался ученый Александр Дудоров, исследовавший челябинский метеорит 10:26
"Симпсонов" продлили еще на два сезона 10:18
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship 10:17
В США подготовили к первому полету свой аналог "Кинжала" 10:16
Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев 09:53
В одном из районов Ямала бензин подорожал на 21 процент за месяц 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 10:40
Рубрика: Экономика

Полное восстановление производства мяса птицы и яиц ожидается к маю

Текст: Иван Черноусов
Птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это позволило выйти на полную самообеспеченность, при этом цены на мясо птицы и яйца в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Вместе с тем, в настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
ЦБ отметил риск дефицита и серых схем при сдерживании цен на продукты

По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.

Дополнительным фактором для повышения цен выступают вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. Эта ситуация повлияла на поставки импортных инкубационных яиц на российский рынок и привела к необходимости скорректировать географию поставок. С учетом сложившейся ситуации импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% - за счет импорта.

Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, Минсельхоз России в настоящее время готовит нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

Кроме того, Минсельхозом разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца. Среди них - увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
ВОЗ: Меры защиты от COVID-19 важно соблюдать из-за мутирующих штаммов
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир