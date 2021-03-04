Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что новая американская администрация не будет силой насаждать демократию в других странах, а начнет использовать "силу собственного примера".

Если Вашингтон не будет заниматься сменой режимов за рубежом, то чем же он займется, поинтересовался Пушков в своем Telegram-канале, отметив, что, по данным Syria Times, США продолжают завозить в САР боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

По мнению российского сенатора, в случае отказа от политики "смены режимов" американские власти должны прекратить военную подготовку боевиков на своей базе Эт-Танф в Сирии, закрыть этот объект и вывести всех своих военных из САР. Однако Пушков усомнился, что США так сделают. "А раз не сделают, то значит от политики "смены режимов" не отказываются. Пустое", - заключил Пушков.

Ранее заявление Блинкена оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав это решение правильным. По ее словам, нельзя что-либо продвигать силой, либо используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. "Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им", - заключила Захарова.