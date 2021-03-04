В Москве простились со спортивным комментатором Юрием Розановым

В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым, скончавшимся в среду. Она прошла в зале при морге Центральной клинической больницы столицы. Журналиста похоронят на Митинском кладбище.

Юрий Розанов умер в среду в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. В 2019 году у комментатора выявили рак. В последнее время он нечасто появлялся в эфире.

Розанов, один из самых известных российских спортивных комментаторов, вел репортажи с хоккейных и футбольных матчей. В память о нем в среду все матчи плей-офф КХЛ начались с минуты молчания. Почтят память журналиста и на всех матчах 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.