Подросток из Пермского края сознался в убийстве своей семьи

Задержанный на территории Екатеринбурга 16-летний житель поселка Октябрьский Пермского края сознался в убийстве трех членов своей семьи, сообщили в Следственном комитете РФ.

Молодой человек рассказал подробности совершения преступления. Сначала он набросился с топором на свою мать, а чуть позже убил 41-летнего отца и 13-летнюю сестру. По словам подозреваемого, мотивом преступления стали семейные конфликты.

Сейчас следствием решается вопрос о заключении подростка под стражу и предъявлении ему обвинения. Кроме того, следователи изучают условия жизни и воспитания подозреваемого, а также анализируют действия местных органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, юноша был задержан сотрудниками полиции в одном из хостелов Екатеринбурга. Днем ранее в частном доме поселка Октябрьский Пермского края были обнаружены тела погибших родственников подростка.