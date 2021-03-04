Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи

Пермский суд арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве троих человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным ведомства, молодой человек поссорился со своей матерью, после чего напал на нее с топором. Следом он аналогичным образом расправился со своим отцом и малолетней сестрой. Трое потерпевших скончались на месте от множественных рубленых ран.

В дальшейшем подросток скрылся с места преступления и был через день задержан сотрудниками полиции в одном из хостелов Екатеринбурга. На допросе он сознался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).

В настоящее время обвиняемый арестован и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.