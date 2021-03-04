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04.03.2021 19:53
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Житель Калининградской области, подозреваемый в подготовке теракта на объекте энергетики, будет находиться под арестом. Такое решение принял Зеленоградский районный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Мера пресечения избрана до 3 мая. Во время судебного заседания подозреваемый свою вину не признал.

Ранее в УФСБ России по Калининградской области сообщили, что калининградец, готовивший теракт в целях устрашения власти, работал фотографом. Мужчине 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын. В поле зрения правоохранительных органов несостоявшийся террорист попал благодаря информации, которая поступила от бдительных граждан.

О задержании подозреваемого стало известно сегодня. Дома у калининградца нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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