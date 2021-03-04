В Нидерландах слушания о скифском золоте возобновят в мае - июле

Судебные слушания в Амстердаме относительно судьбы коллекции скифского золота из собрания четырех крымских музеев должно возобновиться с мая по июль этого года. Об этом РИА Новости сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

По ее данным, суд Амстердама предварительно обозначил временные рамки слушаний в этом диапазоне. Более точную дату назначат и дополнительно сообщат всем участникам процесса позже. Со времени последнего заседания стороны прений предоставили суду дополнительные материалы, доказывающие по их мнения, правоту отстаиваемой позиции. Соответственно новые заседания суда будут учитывать эти аргументы при рассмотрении.

- Главное, на чем мы настаиваем - прежнее решение судов мы считаем совершенно законным, это касается правовых имущественных отношений, - уточнила Умрихина.

Напомним, в феврале 2014 года, до известных событий на Украине, четыре крымских музея и один киевский отправили коллекцию скифского золота для экспонирования в музее в Алларда Пирсона в Амстердаме. В общей сложности в Нидерланды было отправлено около 2000 предметов, большая часть которых была предоставлена крымскими учреждениями культуры. В августе того же года музей Алларда Пирсона отказался возвращать экспонаты в Киев либо в Крым до решения суда. Позже украинская часть сводной коллекции все же была возвращена на Украину. Однако Киев заявил о своих притязаниях на все экспонаты, включая их крымскую часть, несмотря на то, что это противоречит существующей международной музейной практике.

С этого времени вот уже скоро семь лет тянется судебное разбирательство. За этот период было несколько промежуточных решений, суды неоднократно переносились. Последний перерыв был сделан по настоянию Украины, в октябре минувшего года заявившей отвод одному из судей. Новым судьей вместо Дуко Оранье назначен Джерард Левин.