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04.03.2021 21:04
Рубрика: Спорт

Пока вместе

Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Два наших теннисиста - Андрей Рублев и Карен Хачанов - продолжают борьбу на турнире в Роттердаме, что разрядило обстановку после сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге.

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, разгромив соперника по второму кругу - британца Кэмерона Норри (6:2, 6:2). Рублев тоже стал четвертьфиналистом, обыграв в двух сетах (7:5, 6:2) экс-лидера мирового рейтинга, еще одного представителя Великобритании Энди Маррея.

Фото: Наташа Морелло/РИА Новости
Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

- Победа далась нелегко, - приводит слова Андрея пресс-служба ATP. - Я не мог играть в привычном стиле. Мне приходится замедляться, ждать подходящего момента, потому что Маррей очень хорош в обороне. Он вынуждает тебя отбивать сложные удары, после которых сложно перейти в атаку. У него была пара шансов взять первый сет. Но мне чуть больше повезло. Это, в свою очередь, придало мне уверенности, а Энди немного подсел психологически.

Маррей в своих комментариях только подтвердил оценку, данную Рублевым. "В первой партии я ошибался в важные моменты, и это меня расстроило. Во втором сете я уже слишком много думал о тех неудачах, - цитирует Маррея Tennis Majors. - Жаль, что так случилось, ведь с соперниками уровня Рублева это всегда ведет к поражению".

Вчера Рублев и Хачанов вышли на корт уже вместе - в парном матче. За выход в полуфинал они сражались с немцем Кевином Кравицом и румыном Хорием Текэу.

Между тем россиянка Елена Веснина, которая вернулась в Тур после рождения ребенка, поделилась впечатлениями от первых матчей после солидной паузы. Веснина и немка Лаура Зигемунд завершили выступление на турнире в Дохе во втором круге.

- Было здорово вновь выйти на корт после 2,5-летнего перерыва, почувствовать игру, адреналин и забитые напрочь мышцы. По последнему я точно не скучала, - написала Веснина в "Инстаграм". - Мой следующий турнир будет в Санкт-Петербурге (пройдет с 15 по 21 марта. - "РГ"). Надеюсь увидеть родных болельщиков и порадовать вас своей игрой.

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