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04.03.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала салон бюджетного кроссовера Kushaq

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda, готовящая премьеру "паркетника" Kushaq, продолжает раскрывать подробности о нём. На этот раз компания опубликовала изображения салона модели.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В компании заявили, что несмотря на компактные размеры кроссовера, салон будет просторным и, конечно же, получит набор фирменных "умных" решений Skoda Simply Clever. На комфортную посадку действительно можно рассчитывать, так как размер колёсной базы 2651 мм, что на 20 мм, например, больше, чем у Kia Seltos.

На изображениях, кроме 10-дюймового тачскрина мультимедиа, можно отметить панель виртуальных приборов.

Ранее Skoda опубликовала скетчи внешности Kushaq: серийная версия кроссовера почти не отличается от концепта.

Известно, что Skoda Kushaq создан на адаптированной под индийский рынок платформе MQB-A0-IN и получит турбированные двигатели TSI 1.0 и 1.5 литра, версий с дизелем у модели не будет. Коробки передач представлены 6-ступенчатой МКП и 7-скоростной роботизированной DSG.

Премьера новинки состоится 18 марта 2021 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda