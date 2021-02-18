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18.02.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Серийный кроссовер Skoda Kushaq оказался неотличим от оригинала

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda поделилась скетчами новой модели, дебют которой намечен на 18 марта 2021 года. Кроссовер Kushaq, впервые показанный в виде концепта год назад, не получил практически никаких дизайнерских правок в процессе к подготовке к серийному выпуску.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Товарный Skoda Kushaq не имеет подсветки логотипа и решётки радиатора, ручки дверей не прячутся, чуть проще рейлинги и повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида.

Известно, что в основе Skoda Kushaq лежит платформа MQB-A0, адаптированная под требования дебютного для модели рынка - рынка Индии. Длина колёсной базы Skoda Kushaq составляет 2651 мм.

Ранее Skoda рассказывала, что новинку предложат с бензиновыми турбомоторами 1.0 и 1.5 TSI, которые могут агрегатироваться 6-ступенчатой МКП или 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Skoda Kushaq в силу особенностей платформы и запросов рынка будет выпускаться только в переднеприводной конфигурации.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda