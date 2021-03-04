Топ-10 самых популярных кроссоверов в феврале: Lada Niva не сдает позиции

В феврале 2021 года бестселлером среди кроссоверов и внедорожников в России остался Hyundai Creta. Это следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Реализация компактного SUV составила 6676 автомобилей (+40 экз. по отношению к февралю 2020 года).

Lada Niva, которая прошла через ребрендинг в январе нынешнего года, разошлась тиражом в 4369 экземпляров (+991 экз.). Toyota RAV4 замыкает тройку лидеров - 3869 проданных кроссоверов (+185 экз.).

На четвёртой позиции располагается Volkswagen Tiguan: модель выбрали 2733 человека (-191 экз.). Следом идёт Renault Duster с показателем в 2246 экземпляров (+203 экз.). К слову, 18 февраля Renault начала приём заказов на Duster нового поколения.

Шестую и седьмую строчки заняли Mazda CX-5 (2183 штуки, +565 экз.) и Kia Sportage (2164 штуки, -28 экз.) соответственно. Nissan Qashqai оказался на восьмом месте с результатом 1968 машин (-640 экз.). Ещё одна модель Nissan - X-Trai - также показывает минус (1753 штуки, -233 экз.).

Замыкает топ-10 самых популярных SUV Renault Kaptur: 1619 единиц (-128 экз.) кроссовера приобрели россияне. За пределами списка - Skoda Kodiaq и кросс-купе Renault Arkana.