Трейлер: Майкл Б. Джордан против русских в боевике "Без жалости"

В Сети опубликован трейлер триллера-боевика "Без жалости" (Without Remorse) - экранизации одноименного романа Тома Клэнси 1993 года. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

История - спин-офф похождений Джека Райана, в центре ее - американский "морской котик" Джон Келли, который раскрывает международный заговор после того, как "русские военные убивают его беременную жену". В результате дело принимает серьезный оборот, угрожающий "втянуть США и Россию в тотальную войну".

Режиссер - Стефано Соллима ("Все копы - ублюдки", "Субура", "Гоморра", второй "Убийца"). Сценарист - номинант премии "Оскар" Тони Шеридан (дилогия "Убийца", "Ветреная река").

Келли сыграл Майкл Б. Джордан (серия "Крид", "Черная пантера").

В других ролях: Джоди Тёрнер-Смит ("Настоящая кровь"), Джейми Белл ("Билли Элиот"), Гай Пирс ("Помни"), Лорен Лондон ("Все ненавидят Криса"), Тодд Ласанс ("Дневники вампира").

Премьера - 30 апреля.