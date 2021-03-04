Tucson прошел "лосиный тест" лучше RAV4, но хуже, чем Tiguan

Редакция km77.com проверила "лосиным тестом" новый Hyundai Tucson, оснащённый умеренно-гибридной силовой установкой, системой полного привода и адаптивными амортизаторами. Результаты нельзя назвать однозначными, но с испытанием кроссовер справился более чем достойно.

Максимальная скорость, на которой эксперты смогли проехать между конусами, не сбив ни один из них, составила 71 км/ч. При большем разгоне колёса автомобиля теряли сцепление с дорогой.

Работу подвески редакция km77.com охарактеризовала как комфортную: "поведение автомобиля на дороге не блещет манёвренностью, но в то же время Tucson нельзя назвать неуклюжим, скорее, он идеально соответствует тому, чего можно ожидать от семейного автомобиля".

Один из лучших результатов "лосиного теста" - у Volkswagen Tiguan, который справился с заданием на скорости 77 км/ч. Хуже всего проявил себя гибридный Toyota RAV4, но в компании уже работают над исправлением ситуации.