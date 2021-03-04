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04.03.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

В гамме Haval появится модель "Красный кролик"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Компания Haval распространила первые фирменные фото своей новой модели - компактного кроссовера Chitu, в переводе с китайского это означает "красный кролик".

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Это четвертая модель на новой платформе Lemon, которую материнская компания Great Wall разработала собственными силами.

Колесная база у Chitu такая же, как у компактного кроссовера First Love - 2700 мм, но по габаритной длине чуть меньше его.

Напомним, что First Love готовят к выводу на российский рынок - его планируют выпускать на заводе Haval в Тульской области, причем под именем Jolion.

Длина, ширина и высота Haval Chitu составляют 4450, 1841 и 1618 мм соответственно. Экстерьер "Красного кролика" выполнен в новом фирменном стиле Haval, по пропорциям он практически повторяет First Love. Однако передняя часть у Chitu более агрессивная, фары и фонари здесь зауженные. Кроме того, кузов "кролика" тяготеет к типу "универсал", в то время как First Love из-за его заваленных задних стоек можно назвать хэтчбеком.

Новый компактный Haval будут оснащать 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 или 184 л.с. (по выбору покупателя). Оба сочетаются только с семиступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Полноценная презентация Haval Chitu пройдет в апреле. Тогда же раскроют все технические подробности.

Фото: Пресс-служба Haval.
#Haval