ВОЗ прокомментировала начало экспертизы "Спутник V" в Евросоюзе

"Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин <...> Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин ", - отметил Клюге (цитата по ТАСС), добавив, что начало экспертизы - долгожданное событие.

Как ранее рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, ЕМА должно провести оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

"Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Две европейские страны - Венгрия и Словакия - зарегистрировали российскую вакцину, не дожидаясь общеевропейской регистрации, которую осуществляет EMA. Всего же "Спутник V" одобрили 42 страны.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.