Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ

Россия отвергает все претензии, предъявляемые ей Вашингтоном. "Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", - заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, нам постоянно грозят санкциями, против нас применяются методы недобросовестной конкуренции, а конструктивного диалога не получается. А двум великим державам есть, что обсудить. Например, нужно говорить о безопасности с учетом новых военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность. "Мы положительно воспринимаем сигналы из Белого дома о возможности дальнейшего диалога по контролю над вооружениями ", - цитирует Антонова РИА Новости.

Москва осталась довольна действиями нового американского лидера Джо Байдена. Напомним, 46 президент США поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет.