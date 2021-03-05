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05.03.2021 07:15
Рубрика: Власть

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ

Россия отвергает все претензии, предъявляемые ей Вашингтоном. "Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", - заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По словам дипломата, нам постоянно грозят санкциями, против нас применяются методы недобросовестной конкуренции, а конструктивного диалога не получается. А двум великим державам есть, что обсудить. Например, нужно говорить о безопасности с учетом новых военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность. "Мы положительно воспринимаем сигналы из Белого дома о возможности дальнейшего диалога по контролю над вооружениями ", - цитирует Антонова РИА Новости.

Москва осталась довольна действиями нового американского лидера Джо Байдена. Напомним, 46 президент США поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет.

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