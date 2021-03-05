Армения отказалась от участия в "Евровидении-2021"

Армения в этом году пропустит "Евровидение" - участие в международном песенном конкурсе страна решила отложить из-за ряда событий последнего времени. Об этом сообщает Общественное телевидение республики.

"Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несопоставимы с достойным участием Армении в конкурсе "Евровидение", - говорится в сообщении медиаресурса в Facebook.

Также в заявлении подчеркивается, что решение об отказе участвовать в конкурсе принято "после детальных обсуждений и переговоров".

Напомним, пандемию коронавируса в Армении осложнили военные действия в Карабахе и последовавший за ними внутриполитический кризис.

Армения представляет своих артистов на "Евровидении" с 2006 года. В этом году конкурс должен пройти в Роттердаме, однако его формат претерпит изменения - количество присутствующих в зале зрителей в зале будет ограничено, а те артисты, которые не смогут приехать, чтобы выступить вживую, смогут прислать записи своих выступлений.