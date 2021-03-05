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5 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 5 марта 2021 года № 13-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 5 марта 2021 г.
Опубликован 5 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1, Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 10-пг) следующие изменения:

1) пункты 5.4, 5.5, 11.1 признать утратившими силу;

2) пункт 13.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) организовать допуск на работу сотрудников, приступивших к исполнению обязанностей после прибытия на территорию Ненецкого автономного округа их других регионов, при условии предъявления ими одного из следующих документов:

документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (результаты тестов на ПЦР-исследования, в том числе экспресс-методом, или справка, выданные медицинской организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Дата забора материала не должна превышать трех дней до даты прибытия на территорию Ненецкого автономного округа;

документ, подтверждающий результат теста у переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) методом иммуноферментного анализа количественным методом или справка, выданная организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее, чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM, меньше титра IgG. Срок действия результата ИФА-исследования составляет 30 дней с момента сдачи биоматериала для проведения исследования;

сертификат вакцинации, полученный на портале государственных и муниципальных услуг, либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с указанием даты проведения вакцинации, наименования вакцины. Срок действия документа составляет один год с даты проведения 2 этапа вакцинации.";

3)в подпункте 13 пункта 18 слова "не более 30%" заменить словами "не более 50%".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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