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05.03.2021 15:51
Рубрика: Легковые авто

Новый ультрароскошный Jeep Wagoneer покажут после праздников

Текст: Константин Руссов

В сентябре 2020 года компания Jeep представила концепт внедорожника с возрождённым именем Wagoneer. Стала известна дата премьеры серийной версии модели.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Jeep Wagoneer и его вариант с трёхрядным салоном - Grand Wagoneer - покажут 11 марта 2021 года.

Ожидается, что дизайн серийной машины будет мало отличаться от концепта. Одной из особенностей салона шоу-кара были семь дисплеев, их число на товарном "Джипе" могут сократить.

Модель будет представлять марку в сегменте роскошных больших внедорожников, в котором играют Cadillac Escalade, Ford Expedition, Chevrolet Suburban и Lincoln Navigator.

Известно, что в основе Wagoneer лежит шасси Ram 1500. Для новинки анонсировано три варианта системы полного привода и пневмоподвеска. Линейка силовых агрегатов неизвестна, но не исключено, что внедорожник получит гибридную версию.

#Jeep