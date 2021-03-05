Новый ультрароскошный Jeep Wagoneer покажут после праздников

В сентябре 2020 года компания Jeep представила концепт внедорожника с возрождённым именем Wagoneer. Стала известна дата премьеры серийной версии модели.

Jeep Wagoneer и его вариант с трёхрядным салоном - Grand Wagoneer - покажут 11 марта 2021 года.

Ожидается, что дизайн серийной машины будет мало отличаться от концепта. Одной из особенностей салона шоу-кара были семь дисплеев, их число на товарном "Джипе" могут сократить.

Модель будет представлять марку в сегменте роскошных больших внедорожников, в котором играют Cadillac Escalade, Ford Expedition, Chevrolet Suburban и Lincoln Navigator.

Известно, что в основе Wagoneer лежит шасси Ram 1500. Для новинки анонсировано три варианта системы полного привода и пневмоподвеска. Линейка силовых агрегатов неизвестна, но не исключено, что внедорожник получит гибридную версию.