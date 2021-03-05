Обновленную Lada Vesta тестируют на севере

Прототипы Lada Vesta Facelift уже попадались на дорогах Тольятти. Теперь перспективную модель начали тестировать в северных регионах страны.

Несколько ходовых экземпляров рестайлинговой Lada Vesta были замечены в Сургуте. Соответствующие фото и видео опубликовал паблик Lada Vesta FL в соцсети "ВКонтакте". Автомобили проходят дорожные и доводочные испытания.

Несмотря на частичный камуфляж, можно рассмотреть, что Vesta Sedan имеет решетку радиатора с двумя ламелями, а Vesta SW Cross - крупно-ячеистой формы. Также новая светотехника Vesta FL получила светодиодные элементы.

Помимо этого, в рамках фейслифта в Lada Vesta появятся оригинальные бампера, иные штампы крыльев и крышки багажника, другой капот со встроенными форсунками омывателя. При этом пока у прототипов старая форма капота. Известно, что машина в люксовых версиях будет оснащена омывателем фар и передним парктроником.

По неподтверждённым данным, обновлённая Lada Vesta обзаведётся полностью новым интерьером с современной передней панелью, изменёнными дверными картами, центральной консолью, рулевым колесом и щитком приборов.

Запуск проекта Vesta Facelift состоится не раньше 2022 года.