Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

Обновленную Lada Vesta тестируют на севере

Текст: Валерий Карташов

Прототипы Lada Vesta Facelift уже попадались на дорогах Тольятти. Теперь перспективную модель начали тестировать в северных регионах страны.

Фото: Борис Захаров
Топ-10 самых популярных кроссоверов в феврале: Lada Niva не сдает позиции

Несколько ходовых экземпляров рестайлинговой Lada Vesta были замечены в Сургуте. Соответствующие фото и видео опубликовал паблик Lada Vesta FL в соцсети "ВКонтакте". Автомобили проходят дорожные и доводочные испытания.

Несмотря на частичный камуфляж, можно рассмотреть, что Vesta Sedan имеет решетку радиатора с двумя ламелями, а Vesta SW Cross - крупно-ячеистой формы. Также новая светотехника Vesta FL получила светодиодные элементы.

Помимо этого, в рамках фейслифта в Lada Vesta появятся оригинальные бампера, иные штампы крыльев и крышки багажника, другой капот со встроенными форсунками омывателя. При этом пока у прототипов старая форма капота. Известно, что машина в люксовых версиях будет оснащена омывателем фар и передним парктроником.

По неподтверждённым данным, обновлённая Lada Vesta обзаведётся полностью новым интерьером с современной передней панелью, изменёнными дверными картами, центральной консолью, рулевым колесом и щитком приборов.

Запуск проекта Vesta Facelift состоится не раньше 2022 года.

#Lada