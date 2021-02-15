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15.02.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

Появились первые фото обновленного универсала Lada Vesta SW Cross

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

В Тольятти продолжаются ходовые испытания обновлённого семейства Lada Vesta. На этот раз в кадре оказался универсал в версии Cross, который также отличает меньшее количество камуфляжа на переднем бампере.

Фото: www.motor1.com
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Автомобиль на фото, опубликованных AvtoVAZ News, имеет увеличенный дорожный просвет, сквозь камуфляж прослеживаются контуры накладок на колёсные арки, но главное, что выдаёт кросс-модификацию - решётка радиатора с огромными сотами - похожая устанавливается на обновлённый Lada Largus Cross.

Секции с противотуманными фарами заклеены не наглухо, как на прототипах на предыдущих фотографиях. Благодаря этому можно увидеть, что фара сохранила круглую форму, а не превратилась в "полоску".

Обновлённая Lada Vesta появится в 2022 году. Кроме изменений во внешности, модель получит пересмотренный салон, одной из особенностей которого станет мультимедиа с вертикальным тачскрином, также будут изменены блок управления климатом, рулевое колесо, приборная панель, дверные карты.

Линейка силовых агрегатов изменений не претерпит: по крайней мере, тестовые автомобили оснащены 106-сильным вазовским мотором в паре с 5-ступенчатой МКП и мотором H4M мощностью 113 л.с. в связке с вариатором.

#Lada