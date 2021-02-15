Появились первые фото обновленного универсала Lada Vesta SW Cross

В Тольятти продолжаются ходовые испытания обновлённого семейства Lada Vesta. На этот раз в кадре оказался универсал в версии Cross, который также отличает меньшее количество камуфляжа на переднем бампере.

Автомобиль на фото, опубликованных AvtoVAZ News, имеет увеличенный дорожный просвет, сквозь камуфляж прослеживаются контуры накладок на колёсные арки, но главное, что выдаёт кросс-модификацию - решётка радиатора с огромными сотами - похожая устанавливается на обновлённый Lada Largus Cross.

Секции с противотуманными фарами заклеены не наглухо, как на прототипах на предыдущих фотографиях. Благодаря этому можно увидеть, что фара сохранила круглую форму, а не превратилась в "полоску".

Обновлённая Lada Vesta появится в 2022 году. Кроме изменений во внешности, модель получит пересмотренный салон, одной из особенностей которого станет мультимедиа с вертикальным тачскрином, также будут изменены блок управления климатом, рулевое колесо, приборная панель, дверные карты.

Линейка силовых агрегатов изменений не претерпит: по крайней мере, тестовые автомобили оснащены 106-сильным вазовским мотором в паре с 5-ступенчатой МКП и мотором H4M мощностью 113 л.с. в связке с вариатором.