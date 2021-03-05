Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте

Народный артист России, почетный профессор МГУ, председатель Совета по культуре при Министерстве культуры РФ Денис Мацуев выступит 17 апреля в Ташкенте.

"Пианист-виртуоз Денис Мацуев и международный джазовый квартет 17 апреля проведут концерт во Дворце международных форумов "Узбекистан", - говорится в Telegram-канале Фонда культуры и искусства министерства культуры Узбекистана.

По данным пресс-службы Фонда, преподаватели из школы Мацуева также проведут мастер-классы для учеников трех музыкальных учреждений столицы Узбекистана. Мероприятие организовано совместно с российским фондом "Новые имена".

Ранее фонд сообщал, что 8 мая в Ташкенте также запланировано выступление российского пианиста и композитора Кирилла Рихтера.