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05.03.2021 07:52
Рубрика: Происшествия

МАК установил причину крушения самолета Ан-2 в Магадане

Текст: Дина Непомнящая

Причиной крушения в Магадане принадлежавшего горнодобывающей компании самолета Ан-2 в феврале прошлого года стала перегрузка. Максимально разрешенный вес был превышен на 410 килограммов.

Фото: Пресс-служба Транспортной прокуратуры Северо-Запада
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"Выход воздушного судна на закритические углы атаки стал следствием превышения ограничений по максимальному взлетному весу и предельно задней центровке", - цитирует "Интерфакс" отчет Межгосударственного авиационного комитета.

Как установила комиссия МАК, экипаж самолета должным образом не следил за взлетным весом и центровкой. Вопреки правилам, багаж разместили между рядами кресел. Рассадку пассажиров не проконтролировали, из-за чего в хвостовой части оказался больший вес, чем в передней. Кроме того, во время взлета один из пассажиров нарушил требования безопасности и ходил по салону.

Напомним, что авария с Ан-2 произошла во время взлета. На высоте примерно 10-15 метров над землей Ан-2 неожиданно начал падать и был вынужден совершить экстренную посадку на аэродроме. В результате ЧП были повреждены фюзеляж и плоскости крыльев самолета. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 11 пассажиров-вахтовиков. Семь человек получили травмы, у пяти из них диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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