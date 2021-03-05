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05.03.2021 11:01
Рубрика: Экономика

В Крыму проложат туристические маршруты по суворовским крепостям

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занялись подготовкой серии экспедиций для поиска суворовских крепостей, возведенных на полуострове в 1778 году и сыгравших важную роль при присоединении Крыма к России в 1783-м.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Об этом со ссылкой на завотделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ Татьяну Смекалову сообщила пресс-служба университета.

В рамках исследовательской программы, поданной на конкурс президентских грантов РФ 2022 года, запланированы три экспедиции: осенью 2021 года в Северо-Западном и Западном Крыму, весной 2022 года - в Центральном и Южном, а осенью 2022 года - в Восточном Крыму.

Татьяна Смекалова напомнила, что суворовские крепости сдерживали турецкие войска в Крыму в конце 1770-х годов и являются памятниками очень важного периода в истории Отечества, поэтому их необходимо найти на местности, привести в надлежащий вид, оборудовать информационными щитами, убеждена исследовательница.

- Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов, - рассказала Смекалова. - Первой экскурсией станет путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (Черноморское) к высшей точке Тарханкута, где находится первый из обнаруженных фельдшанцев - оборонительных сооружений. Это единственный пункт на Тарханкуте, откуда видно как все южное, так и юго-восточное побережье полуострова. Крепость выполняла важную военно-сторожевую функцию, охраняя единственную дорогу из Гезлева (сейчас Евпатория) в Ак-Мечетскую Гавань (сейчас Черноморское).

Фото: Сергей Винник/РГ
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Как отметила сотрудница КФУ, еще в 2008 году ученые университета наткнулись в полевых записях советского археолога Павла Шульца за 1993 год на зарисовку неизвестной крепости. Ею оказался упомянутый фельдшанц на Тарханкуте. Исследовательница сообщила, что вместе с коллегами нашла в Российском государственном военно-историческом архиве атлас 1778 года, в котором представлены подробные чертежи 33 аналогичных каменно-земляных укреплений, воздвигнутых Александром Суворовым на полуострове.

По ее мнению, эти оборонительные сооружения, построенные по всему побережью Крыма, а также в ключевых точках вдоль главных дорог и в местах переправ через реки, - прежде всего памятники военно-инженерного искусства конца XVIII века.

- Однако для нашей истории гораздо важнее, что эти крепости сыграли значимую роль в удержании попыток Турции нарушить условия мира 1774 года и усилить свое влияние на Крымское ханство, - подчеркнула Смекалова. - В конечном итоге, именно благодаря Александру Суворову российские войска отстояли Крым после новой турецкой угрозы конца 1770-х годов и тем самым способствовали последующему присоединению Крыма к Российской империи.

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