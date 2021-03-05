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05.03.2021 03:59
Рубрика: Общество

У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

У вакцины, выпускаемой американской компанией Moderna, выявили еще один побочный эффект. Через десять дней после первой прививки вакцинируемый пожаловался на проблемы с кожей. Уже известно о 12 таких случаях, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал New England Journal of Medicine.

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Американские медики рассказали, что рядом с местом инъекции на восьмой день после укола появляются высыпания на кожи. Опубликованы и фотографии пораженных мест всех 12 пациентов с выявленной реакцией.

Несмотря на возникшие проблемы, пациенты позволили врачам ввести в свой организм вторую дозу препарата, чтобы завершить иммунизацию. После второго укола на кожное воспаление пожаловались шесть человек.

В декабре прошлого года после вакцинирования препаратом Moderna у врача в Бостоне проявилась острая аллергическая реакция. Медик попал в отделение экстренной помощи. Спустя некоторое время его выписали.

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