В Минске пройдут "Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским"

В рамках белорусского кинопроекта "Уикенды с ..." в марте и в апреле каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров Кшиштофа Кесьлёвского. Отборочный директор международного кинофестиваля "Лiстапад" Игорь Сукманов представит фильмы и обсудит их со зрителями после показа.

В рамках "Уикендов..." покажут 9 ключевых работ Кесьлёвского, а также подборку документального кино, которое изначально занимало в его фильмографии особое место.

Рассматривая под микроскопом и препарируя каждую деталь жизни "здесь и сейчас", Кесьлёвский ставит человека в центр своего интереса, выходит за рамки, меняется, экспериментирует и становится самым известным режиссером своего поколения.

Проект "Уикенды …" впервые проходит на новой для данного формата площадке - в большом зале кинотеатра Silver Screen Galileo.

- Кесьлёвский поначалу казался социальным автором, потом он перевел житейские истории в сферу моральных и нравственных постулатов, соединил с христианскими заповедями, - рассказывает Игорь Сукманов. - Позднее его моральные послания обрели "божественное дыхание": Кесьлёвский стал демиургом и вершителем судеб своих героев, даруя им жизнь или смерть в зависимости от силы своего желания. Будничность уступила место тайне. Рядовые события наполнились скрытыми знаками жизни.

Первый уикенд стартует с картины "Кинолюбитель", получившей главный приз Московского кинофестиваля в 1979 году.

Далее в рамках уикендов покажут и другие известные произведения режиссера, в том числе его французские работы, принесшие Кесьлёвскому мировую славу, и документальные короткометражки.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Проект "Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским" готовит Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор минского международного кинофестиваля "Лiстапад".