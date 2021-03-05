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05.03.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал первый тизер седана Trinity с опциями по подписке

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen поделилась первым изображением нового седана, который разрабатывается в рамках проекта Trinity. Модель будет иметь большой запас хода на одной зарядке и восполнять энергию за короткое время.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Название проекта Trinity происходит от латинского слова trinitas, что означает триединство, в случае Volkswagen это новая платформа для электрокаров с современным программным обеспечением, упрощённая структура поставок и логистики, сосредоточение всех производственных процессов на главном заводе в Вольфсбурге.

Старт серийного производства седана Trinity запланирован на 2026 год. Автомобиль будет иметь уровень автономного вождения "2+", но технически будет готов к использованию более продвинутых систем - вплоть до четвёртого уровня автопилота по классификации SAE.

В Volkswagen отметили, что такие автомобили, как Trinity, будут выпускаться в гораздо меньших комплектациях, чем нынешние модели, потому что на борту установлено всё необходимое, из которого пользователь будет активировать подписку на нужные ему опции.

Конкретики по запасу хода электрического седана и его времени перезарядки не сообщили, отметив лишь, что эти показатели окажутся революционными для сегмента.

Судя по всему, Volkswagen Trinity будет конкурировать с Mercedes EQS, который дебютирует уже в этом году.

#Volkswagen