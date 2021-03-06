Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский плохо кончит. Парламентарий обвинил главу государства в построении фашистского режима и формировании специального отдела, который будет устранять неугодных властям журналистов и депутатов.

"Теперь и убивать можно - Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, и кончили все одинаково!", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne. И напомнил, что в 1989 году сделали с лидером Румынии Николае Чаушеску (его расстреляли - прим. РИА Новости).

По словам представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Зеленский предал народ Украины, закрыв оппозиционные телеканалы. Произошло это в начале февраля. Было приостановлено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.