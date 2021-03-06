Новости

В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2" 07:46
Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску 06:50
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году 06:45
В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19 06:17
В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров 05:29
Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней 05:23
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V" 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси 02:18
На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей 01:44
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты 01:25
Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров 01:00
Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 06:50
Рубрика: В мире

Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский плохо кончит. Парламентарий обвинил главу государства в построении фашистского режима и формировании специального отдела, который будет устранять неугодных властям журналистов и депутатов.

Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы

"Теперь и убивать можно - Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, и кончили все одинаково!", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne. И напомнил, что в 1989 году сделали с лидером Румынии Николае Чаушеску (его расстреляли - прим. РИА Новости).

По словам представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Зеленский предал народ Украины, закрыв оппозиционные телеканалы. Произошло это в начале февраля. Было приостановлено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы
В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков