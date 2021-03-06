Эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть этой весной

Искусственно созданный дефицит предложения на мировом рынке сейчас оценивается в 2-3 млн баррелей в сутки. Он был создан благодаря действиям участников сделки о сокращении добычи и погодного фактора - сильных морозов во всем Северном полушарии, снизивших производство нефти в США, Канаде и России.

Оптимизм рынка даже не нарушила статистика из США, показавшая рост запасов в стране на 21,5 млн баррелей. Такой гигантский прирост, совершенно справедливо, списали на проблемы с доставкой нефти до нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за холодов.

"Сохранение ОПЕК+ ограничений добычи в условиях сезонного роста спроса приведет к заметному увеличению дефицита нефти на рынке в апреле", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Решение не повышать добычу указывает также на то, что ОПЕК+, и в первую очередь - Саудовскую Аравию, все еще не устраивают текущие цены. Это увеличивает вероятность того, что ОПЕК+ перейдет к росту добычи только в условиях еще более высоких котировок", - сказал эксперт.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, альянс отложил запланированное увеличение производства в надежде, что нефтяные сланцевые компании в США не нарастят добычу этой весной. Если ожидания ОПЕК+ оправдаются, то вместе со слабым долларом это может привести к дальнейшему росту нефтяных цен. Некоторые банки уже сделали прогнозы, в которых к третьему кварталу 2021 года котировки ожидаются в районе 75-85 долларов за баррель, уточнил Оле Хансен.

С точки зрения замруководителя направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Александра Амирагяна, если во втором квартале мы увидим увеличение спроса со стороны США и Европы, то можно ждать относительно стабильных цен на нефть на текущем уровне или небольшой коррекции вверх. Он подчеркнул, что определяющими для них будут дальнейшие действия альянса.

У ОПЕК+ есть возможность временно разогнать цены до 80 долларов, поскольку восстановление сланцевой добычи в США займет некоторое время, считает Василий Танурков. Например, сохранение текущих ограничений добычи на весь второй квартал, приведет к дефициту на рынке в объеме 4 млн баррелей в сутки, что может существенно поднять цены на нефть. Но подобное решение будет достаточно рискованным из-за повышения вероятности быстрого восстановления сланцевой добычи в США, отметил он.

Кроме опасности быстрого восстановления добычи в США, сохраняются также риски, связанные с не окончательно побежденной пандемией. Если что-то пойдет не так и восстановление спроса замедлится, это быстро сможет поменять настроения на рынке. Решение о наращивании добычи в мае будет приниматься в начале апреля. Если альянс соберется снижать объемы сокращения на фоне не самых оптимистичных данных о восстановлении потребления или, включившись в гонку за рынки сбыты с США, то это может стать причиной некоторого проседания котировок барреля уже к концу весны.